Німеччина засуджує Росію за «надмірне» застосування сили до протестувальників

Німеччина розкритикувала затримання понад тисячі людей на несанкціонованій демонстрації в Москві, назвавши такі дії влади Росії «не пропорційними мирному характеру» акції.

Як заявляє 4 серпня Міністерство закордонних справ Німеччини, Росія порушила свої міжнародні зобов’язання, коли поліція розігнала протестувальників, які 3 серпня зібралися в Москві і вимагали вільних виборів.

Берлін «очікує швидкого звільнення всіх мирних протестувальників» і допуску незалежних кандидатів, які відповідають усім законодавчим вимогам, до муніципальних виборів, призначених на вересень, заявило німецьке МЗС.

Раніше силовий розгін акції в Москві засудили Сполучені Штати Америки і Європейський союз. А правозахисна організація Amnesty International заявила, що «непотрібне й надмірне» використання сили з боку поліції й «необґрунтовані звинувачення» проти протестувальників «є симптоматикою глибокої зневаги Кремля до прав людини і його налаштування на придушення мирного протесту».

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня російські силовики затримали 1001 людину.

Акції протесту в Москві відбуваються, відколи в липні влада не дозволила численним опозиційним і незалежним кандидатам брати участь у виборах до міської ради, запланованим на вересень.

Під час акції 27 липня були затримані понад 1300 людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення», шістьох людей вже відправили під арешт у цій справі, ще трьом висунули звинувачення.

Водночас представники опозиції заявляють про намір продовжувати протести, наступний має відбутися 10 серпня.