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04 Серпень 2019, Київ 19:03
Новини | Міжнародні

Німеччина засуджує Росію за «надмірне» застосування сили до протестувальників

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня в Москві російські силовики затримали 1001 людину

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Німеччина розкритикувала затримання понад тисячі людей на несанкціонованій демонстрації в Москві, назвавши такі дії влади Росії «не пропорційними мирному характеру» акції.

Як заявляє 4 серпня Міністерство закордонних справ Німеччини, Росія порушила свої міжнародні зобов’язання, коли поліція розігнала протестувальників, які 3 серпня зібралися в Москві і вимагали вільних виборів.

Берлін «очікує швидкого звільнення всіх мирних протестувальників» і допуску незалежних кандидатів, які відповідають усім законодавчим вимогам, до муніципальних виборів, призначених на вересень, заявило німецьке МЗС.

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Раніше силовий розгін акції в Москві засудили Сполучені Штати Америки і Європейський союз. А правозахисна організація Amnesty International заявила, що «непотрібне й надмірне» використання сили з боку поліції й «необґрунтовані звинувачення» проти протестувальників «є симптоматикою глибокої зневаги Кремля до прав людини і його налаштування на придушення мирного протесту».

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня російські силовики затримали 1001 людину.

Акції протесту в Москві відбуваються, відколи в липні влада не дозволила численним опозиційним і незалежним кандидатам брати участь у виборах до міської ради, запланованим на вересень.

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Під час акції 27 липня були затримані понад 1300 людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення», шістьох людей вже відправили під арешт у цій справі, ще трьом висунули звинувачення.

Водночас представники опозиції заявляють про намір продовжувати протести, наступний має відбутися 10 серпня.

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