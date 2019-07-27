Російське МВС заявило про участь 3500 людей у акції протесту в Москві

У акції протесту в Москві 27 липня вбрали участь близько 3500 людей. Про це повідомили у міському управлінні міністерства внутрішніх справ Росії. Правоохоронці зазначають, що серед підрахованих учасників і приблизно 700 журналістів та блоґерів, які поінформували поліцію про свою участь у висвітленні події.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію. Повідомлялося також, що силовики затримали понад 400 людей у центрі Москви.

Британська медійна компанія ВВС звернула увагу на програму передач російських федеральних каналів під час масових затримань на мітингу в Москві. Тільки «Росія-24» показала новини, однак про акцію в сюжетах нічого не було. Телеканал розповів про те, що відбувається в світі спорту, розважальних заходах в столиці, про занурення президента Росії Володимира Путіна в батискафі в Фінській затоці. Перший канал, «Росія-1» і НТВ показували фільми і телешоу.