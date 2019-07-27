Росія: поліція затримала понад 200 людей біля мерії Москви

У столиці Росії Москві співробітники поліції і Росгвардії відтіснили частину людей від будівлі Московської мерії, біля якої незареєстровані кандидати в муніципальні депутати збиралися провести зустріч із жителями.

При цьому група з декількох десятків людей прорвалася через поліцейське оточення. Вони дійшли до мерії, після чого їх почали затримувати бійці Росгвардії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними порталу «ОВД-Инфо», який моніторить затримання, до відділень поліції повезли вже понад 200 людей.

Влада оголосила захід опозиціонерів незаконним. Затримана незареєстрована кандидатка в муніципальні депутати Любов Соболь. Також про своє затримання повідомив муніципальний депутат Вадим Коровін, вдома в якого раніше пройшов обшук.

До цього в поліцію забрали опозиціонерів Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Іллю Яшина і Юлію Галяміну.

Під час деяких затримань поліція застосовує силу. Повідомляється, що в автозаки відводять не тільки учасників акції, але й випадкових перехожих. Пішохідна зона на Тверській вулиці з боку мерії Москви перекрита.

Десятки людей залишаються за поліцейським оточенням на Тверській вулиці і в провулках і не розходяться.

Мітинг біля московської мерії в центрі міста 27 липня минулого тижня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Він запропонував провести безстрокову акцію протесту з вимогою допустити кандидатів, які не зареєстровані, до участі у виборах у Московську міську думу. 24 липня суд заарештував Навального на 30 діб.