Росія: в Москві учасники акції вимагають допустити опозицію до виборів

У столиці Росії Москві триває акція з вимогою допустити до виборів Московської міської думи незалежних кандидатів. Ініціатором заходу виступив опозиціонер Олексій Навальний.

Близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Звідти вони пішли до будівлі мерії Москви. Колонну очолили опозиційні політики Любов Соболь та Ілля Яшин.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, навколо Пушкінської площі та Новопушкінського скверу стоять автозаки та чергують співроітники Росгвардії.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.

Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії.

Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь повідомила, що виборчком визнав недійсним майже 15% підписів на її підтримку при тому, що припустимий максимум становить 10%. Своєю чергою, голова Мосмісьвиборчкому Валентин Горбунов звинуватив Соболь у тиску на виборчі комісії.

Серед кандидатів у депутати за 43-му округом, окрім Соболь, висувалися член політкомітету партії «Яблуко» Серій Мітрохін, актер Андрій Соловйов, колишній форвард збірної Росії з футболу Дмитро Буликін та музикант Сергій Троїцький.

Однак виборчком допустив до виборів за цим округом тільки трьох кандидатів – представників парламентських «Комуністичної партії Російської Федерації», «Ліберально-демократичної партії Росії» та партії «Справедлива Росія». За законом кандидати від цих політичних сил не повинні збирати підписи.