ЄСПЛ зобов’язав Росію провести незалежний медогляд Бекірова

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого з 13 грудня 2018 року утримують в СІЗО Сімферополя за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

У заяві ЄСПЛ від 10 червня 2019 року, копію якого має в своєму розпорядженні редакція, мовиться, що «незалежні і спеціалізовані лікарі» повинні підготувати окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова.

«Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка в даний час надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього в якості запобіжного заходу утримання у в’язниці», – мовиться у рішенні.

Посилаючись на заяву ЄСПЛ, адвокат направив клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують Бекірова.

«Є підстави вважати, що у Бекірова є неврологічне захворювання, що входить в урядовий перелік тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим я прошу забезпечити негайний медичний огляд Бекірова невропатологом, ендокринологом, хірургом, кардіологом, онкологом і хірургом-ортопедом», – зазначив Ладін.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.