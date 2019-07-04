У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова

Російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я Росії Вероніки Скворцової з тим, щоб кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом «урятувати» Бекірова. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив активіст Костянтин Котов.

«Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібне спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО – не допомагає», – сказав він.

Також активіст додав, що на сайті change.org розміщена петиція, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова з СІЗО.

«Автор петиції – лікар, і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін'юст. Саме Мін'юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення і туди. Москальковій уже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було», – сказав Котов.

У Міністерстві охорони здоров'я Росії поки що не коментували звернення активістів.

Напередодні суд в анексованому Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.