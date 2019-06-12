ЄСПЛ зобов’язав Росію госпіталізувати Едема Бекірова

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада окупованого Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокат політв’язня Іслям Веліляєв назвав це рішення неочікуваним.

«Я зі свого боку, як адвокат, направлю це рішення і слідчому в справі Едема Бекірова та уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій. Якщо слідчий не відреагує, я буду змушений звернутися до суду. Півроку поспіль адвокати кажуть про те, що наш підзахисний повільно помирає у СІЗО. І у нього кожен день на рахунку», – сказав захисник.

Згідно з регламентом ЄСПЛ, Росія зобов’язана негайно помістити Бекірова у лікарню не тюремного типу.

7 червня російський суд у Криму ухвалив залишили Бекірова під вартою на два місяці.

Раніше слідчий запропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт. Стан здоров’я політв’язня, хворого на цукровий діабет, стабільно тяжкий.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.