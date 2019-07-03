Підконтрольний Кремлю суд відмовився звільнити з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова

Суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Михайло Соболюк не задовольнив апеляцію захисту і залишив покарання тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову без змін, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Те, що ФСБ підозрює Бекірова в скоєнні тяжкого злочину не може бути підставою для того, щоб утримувати мого підзахисного в умовах тортур. Але суд стандартно проігнорував все те, про що говорив захист. Мені здається, що суду простіше ухвалити таке рішення, ніж з’ясовувати про що говорять адвокати і сам Бекіров», – заявив адвокат Олексій Ладін.

Сам Бекіров під час судового засідання заявив, що «хоче жити», але «це важко» в умовах СІЗО.

«Вважаю справу проти себе сфабрикованою співробітниками ФСБ», – заявив Бекіров.

Публічних коментарів сторони обвинувачення щодо заяв Бекиріва і його захисту немає.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.

Попри це, підконтрольні Росії слідчі відмовляються виконувати рішення ЄСПЛ.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.