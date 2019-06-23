Омбудсмен вимагає переведення Бекірова через епідемію кору в СІЗО Сімферополя

У Сімферопольському СІЗО, де утримують кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого ФСБ Росії в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, почалася епідемія кору, повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, хворих на кір із СІЗО переводять у медсанчастину, де перебуває Едем Бекіров. При цьому активіст не хворий на кір, але «через відсутність імунітету ймовірність його зараження дуже висока».

«З огляду на критичний стан здоров’я Едема Бекірова, його подальше перебування в СІЗО вкрай небезпечне», – написала Денісова у Facebook.

За словами українського омбудсмена, вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням «на виконання рішення ЄСПЛ невідкладно госпіталізувати Едема Бекірова в лікарню нетюремного типу». Москалькова поки що публічно не відреагувала на цю заяву.

Напередодні адвокат Бекірова Олексій Ладин заявив, що його підзахисному, в якого цукровий діабет, провели «неналежне медичне обстеження».

Раніше старший слідчий кримського управління Федеральної служби безпеки Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), заявив про відмову госпіталізувати Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у «зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів».

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.