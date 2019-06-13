ФСБ закінчила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова – адвокат

ФСБ Росії закінчила слідство у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Найближчим часом захист розпочне ознайомлення з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду.

Про це повідомили адвокати Бекірова Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні (12 червня – ред.) в остаточному варіанті Бекірову висунули звинувачення. Воно залишилося без змін, єдине – чітко уточнили дату і час, коли саме, за версією слідства, він передав боєприпаси і вибухівку. Раніше звинувачення було розпливчасте, час і дата скоєння злочину невстановлені», – розповів Веліляєв.

У постанові про притягнення як обвинуваченого вказано, що старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю Іван Романець, «розглянувши матеріали справи, встановив, що Бекіров вчинив незаконне зберігання боєприпасів групою осіб за попередньою змовою».

За словами адвоката Ладіна, Бекіров не визнав провину і повністю підтвердив свої свідчення, раніше дані під час слідства, а також уточнив час і дати, з ким і де перебував.

«Після допиту захист клопотав, щоб слідство викликало і допитало тих людей, які перебували з Бекіровим у той час, коли він нібито передавав вибухівку і боєприпаси. Крім того, я клопотав про проведення психофізіологічного дослідження (перевірку на поліграфі) щодо Бекірова, а також міфічного свідка під псевдонімом Меметов у разі його згоди. Чекаємо на відповідь», – розповів Ладін.

7 червня російський суд у Криму ухвалив залишити Бекірова під вартою на два місяці.

Раніше слідчий запропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт. Стан здоров’я політв’язня, хворого на цукровий діабет, стабільно тяжкий.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.