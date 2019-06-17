Слідство в окупованому Криму відмовляється вивозити Бекірова із СІЗО в лікарню – адвокат

Старший слідчий кримського управління Федеральної служби безпеки Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в сімферопольському СІЗО окупованого Росією українського Криму. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив адвокат Олексій Ладін.

Захист направив слідчому російської ФСБ відповідне клопотання про виконання рішення ЄСПЛ стосовно Бекірова.

«Слідчий пояснив, що не бачить підстав для спрямування Бекірова в лікарню. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ – це не рішення, а лист і він належним чином не завірений, а через офіційні канали ніякої інформації йому не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може перебувати в СІЗО», – розповів адвокат.

За словами Ладіна, він припускав подібний розвиток ситуації, в зв'язку з чим спрямував низку заяв в офіційні органи Росії.

«Мною були спрямовані заяви на адресу уповноваженого з прав людини в Криму Людмилі Лубіній, її керівництву в Москві – омбудсмену Тетяні Москальковій, керівництву УФСБ в Криму – генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Міністерству юстиції, апарату при президенті Росії, уряду Росії, щодо СІЗО і ФСВП Росії. У цих заявах я прошу посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ», – сказав Ладін.

Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ потягне за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

12 червня Радіо Свобода повідомляло, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада окупованого Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Бекіров звинувачення заперечує.

7 червня російський суд в окупованому Криму залишив Бекірова під вартою на два місяці.

Раніше слідчий запропонував Бекірову визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт. Стан здоров’я політв’язня, хворого на цукровий діабет, стабільно тяжкий.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.