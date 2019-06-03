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03 Червень 2019, Київ 22:33
Новини | Політика

Amnesty International закликає приєднатися до акції на підтримку Едема Бекірова

Едем Бекіров, архівне фото

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Правозахисна організація Amnesty International закликає всіх небайдужих приєднатися до акції на підтримку арештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада утримуює в СІЗО Сімферополя і здоров'я якого постійно погіршується. Відповідне звернення опубліковане на сайті організації.

Так, правозахисники закликають написати лист на ім'я голови кримського управління ФСВП Росії, генерал-майора Вадима Булгакова з вимогою звільнити Едема Бекірова.

«Кримського татарина Едема Бекірова утримують у Сімферополі з моменту його затримання російськими спецслужбами в грудні 2018 року. Він користується інвалідним візком, і у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, внаслідок яких він потребує спеціалізованого медичного догляду, який недоступний у СІЗО. Відвідавши ув'язненого 24 травня, його адвокат повідомив, що здоров'я Едема Бекірова значно погіршилося і його життя в небезпеці. Напишіть заклик своїми словами або скористайтеся листом-прикладом», – йдеться в повідомленні.

В Amnesty International також опублікували лист-приклад, який можна використовувати.

/**/ /**/ /**/ Адвокат: Бекіров не їсть уже 14 годин, оскільки прийом їжі підніме рівень цукру в крові, який у нього підвищений
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Адвокат про здоров’я кримськотатарського активіста Бекірова: «напади задухи та кашель із кров’ю»

Раніше адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, який відвідав підзахисного в СІЗО Сімферополя, заявив, що у кримськотатарського активіста критично погіршився стан здоров'я. Крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у нього з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Раніше Веліляєв казав, що Бекірову запропонували визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

У травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

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