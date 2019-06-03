Amnesty International закликає приєднатися до акції на підтримку Едема Бекірова

Правозахисна організація Amnesty International закликає всіх небайдужих приєднатися до акції на підтримку арештованого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада утримуює в СІЗО Сімферополя і здоров'я якого постійно погіршується. Відповідне звернення опубліковане на сайті організації.

Так, правозахисники закликають написати лист на ім'я голови кримського управління ФСВП Росії, генерал-майора Вадима Булгакова з вимогою звільнити Едема Бекірова.

«Кримського татарина Едема Бекірова утримують у Сімферополі з моменту його затримання російськими спецслужбами в грудні 2018 року. Він користується інвалідним візком, і у нього серйозні проблеми зі здоров'ям, внаслідок яких він потребує спеціалізованого медичного догляду, який недоступний у СІЗО. Відвідавши ув'язненого 24 травня, його адвокат повідомив, що здоров'я Едема Бекірова значно погіршилося і його життя в небезпеці. Напишіть заклик своїми словами або скористайтеся листом-прикладом», – йдеться в повідомленні.

В Amnesty International також опублікували лист-приклад, який можна використовувати.

Раніше адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, який відвідав підзахисного в СІЗО Сімферополя, заявив, що у кримськотатарського активіста критично погіршився стан здоров'я. Крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у нього з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Раніше Веліляєв казав, що Бекірову запропонували визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

У травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.