Справи кримськотатарських активістів: Едем Бекіров у важкому стані, Наріман Мемедемінов готується до суду

Російський слідчий у Криму запропонував обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки кримськотатарському активістові Едему Бекірову визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт, повідомив адвокат Іслям Веліляєв. Тим часом стан здоров’я Бекірова в ув’язненні погіршується.

До того ж, 10 червня в російському Ростові-на-Дону почнеться розгляд справи кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, заарештованого в березні 2018 року за звинуваченням у «пропаганді тероризму». Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання та поширення інформації, зокрема і за допомогою мережі інтернет».

57-річного жителя Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова заарештували вранці 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом, звинувативши у зберіганні і передачі вибухових речовин і патронів. У Бекірова ампутована нога, він має першу групу інвалідності і страждає від декількох важких хвороб. При цьому його досі утримують у Сімферопольському СІЗО.

Справа Едема Бекірова

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222, частина 2, і 222.1, частина 2, Кримінального кодексу Росії, який Москва насадила на окупованому українському півострові (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Юрист Ліля Гемеджи зазначила, що активістові інкримінують поширення й транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово наголошував на своїй невинуватості.

Адвокат Едема Бекірова Іслям Веліляєв стверджує, що стан його підзахисного залишається важким.

Подальше його перебування в місцях позбавлення волі може спричинити або цукрову кому, або летальний результат

«Він уже ледь витримує, йому дійсно дуже погано. У нього і хворе серце, і цукровий діабет, і низка інших захворювань. Подальше його перебування в місцях позбавлення волі за відсутності кваліфікованої медичної допомоги може спричинити або цукрову кому, або просто летальний результат. Едема Бекірова неодноразово відвідувала в СІЗО місцевий уповноважений з прав людини (в системі російської влади – ред.) Людмила Лубіна, але вона вважає, що стан ув’язненого «нормальний, задовільний». Громадська наглядова комісія теж говорить, що утримується він добре, камера у нього чудова. А на те, що у нього повністю підірване здоров’я, уваги ніхто не звертає. Дійсно, він зараз сидить у медчастині, але це не лікарня. Він кілька днів тому сказав мені, що у нього був напад задухи, вони з сусідом у камері грюкали у двері хвилин 20, але ніхто так і не прийшов», – каже адвокат.

Пропозицію визнати провину в обмін на переведення під домашній арешт Іслям Веліляєв називає «приватною думкою слідчого».

«Ми не знаємо, чи підтримується вона керівництвом слідчого відділу або ФСБ. Це прозвучало ще місяць тому, коли ми знайомилися з експертизами, просто у спільній розмові. Звісно, ми на це не пішли. Я сказав, що за визнанням провини підуть подальші вимоги, цим просто не закінчиться. Слідчий знизав плечима. Наговорити на самого себе ‒ це неправильно. В Едема Бекірова термін утримання під вартою закінчується 12 червня. За російськими законами, за тиждень до цього слідчий має подати клопотання про продовження. Наш слідчий в останній місяць абсолютно ніяких слідчих дій не проводить, не турбує. Я його запитав, коли висунуть остаточні звинувачення ‒ він відповів, що після продовження. А на продовженні він посилатиметься на те, що слідство ще не закінчилося, хоча всі експертизи вже проведені. Це робиться навмисне, така тактика», – наголошує Веліляєв.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі Криму в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня 2018-го суд заарештував Мемедемінова, йому висунули обвинувачення за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу Росії («Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет»).

Кримський адвокат Едем Семедляєв вказує на те, що Мемедемінов досі не знає подробиць звинувачення, хоча вже 10 червня в Ростові-на-Дону в сусідній Росії почнеться розгляд справи по суті.

До теперішнього моменту Наріман не знає, в чому ж його звинувачують, які докази цього звинувачення

«Дійсно, слідство закінчилося. Щоправда, нас разом із Емілем Курбедіновим (кримський адвокат – ред.) на підписання остаточного протоколу з ознайомленням не запросили. Вірніше, запросили, але ми в цей час були зайняті, про що повідомили слідчому. Але він вважав, що може запросити адвоката за призначенням, і не дочекався нас. Самому Наріманові обвинувальний висновок не вручили. Співробітник СІЗО прийшла до нього й зажадала написати розписку про те, що він цей висновок отримав. Він попросив її назватися, але вона рознервувалася й пішла, так і не вручивши висновок. Тому до теперішнього моменту Наріман не знає, в чому ж його звинувачують, які докази цього звинувачення. Еміль Курбедінов клопотав, щоб кримінальну справу повернули прокуророві для виправлення цих помилок. Але суддя відмовив і призначив судове засідання по суті на 10 червня.

Едем Семедляєв переконаний, що без ознайомлення Мемедемінова з обвинувальним висновком починати суд не можна і що йому потрібно мінімум сім днів, щоб вивчити ці документи й підготуватися до процесу.

«Можливо, суд йому сам вручить висновок і відкладе засідання на тиждень, щоб Наріман зміг підготуватися. Але як це відбуватиметься, чи дасть суд можливість це зробити, поки залишається загадкою. Щодо самої справи примітно, що одна експертна установа не виявила жодних закликів до тероризму в відеороликах Мемедемінова, після чого слідчий змушений був надіслати матеріали іншій експертній установі, яка вже побачила там цей заклик. Ми обов’язково проведемо незалежну експертизу для того, щоб довести невинуватість Нарімана», – наголошує Семедляєв.