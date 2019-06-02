Куди вступають кримські випускники? І про яку роботу мріють? Юні кримчани, опитані «Крим.Реалії», прагнуть служити в ФСБ, у ракетних військах чи оперативниками. У школах півострова вже відлунав останній дзвоник. Випускники почали здавати російський Єдиний державний екзамен — це як ЗНО на материковій Україні. Чому кримчани обирають російську держслужбу? Чому дипломи кримських вишів знецінилися? І як школярам з півострова вступити до українських університетів за спрощеною схемою? Про це – у сюжеті Крим.Реалії