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02 Червень 2019, Київ 08:25
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Куди вступають кримські випускники?

Куди вступають кримські випускники?
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Куди вступають кримські випускники? І про яку роботу мріють? Юні кримчани, опитані «Крим.Реалії», прагнуть служити в ФСБ, у ракетних військах чи оперативниками. У школах півострова вже відлунав останній дзвоник. Випускники почали здавати російський Єдиний державний екзамен — це як ЗНО на материковій Україні. Чому кримчани обирають російську держслужбу? Чому дипломи кримських вишів знецінилися? І як школярам з півострова вступити до українських університетів за спрощеною схемою? Про це – у сюжеті Крим.Реалії

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