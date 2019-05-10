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10 Травень 2019, Київ 14:14
Фотогалереї

Крим Сенцова: до п'ятої річниці арешту українського режисера – фотогалерея

У цей день п'ять років тому – 10 травня 2014 року – російські спецслужби затримали українського режисера Олега Сенцова. Його звинуватили в організації терактів в анексованому Криму, а через півтора роки засудили на 20 років колонії суворого режиму.

«Суд окупантів не може бути справедливим», – сказав Сенцов у своєму останньому слові перед оголошенням вироку. Режисер не вірить в те, що режим, який його засудив, протримається довго.

У 2018 році після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях, Олег Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

25 жовтня 2018 року Сенцової присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Кореспонденти Крим.Реалії підготували добірку фотографій місць із Криму, які безпосередньо пов'язані з Олегом і його історією.
Село Скалисте. Тут народився Олег Сенцов, тут минуло його дитинство&nbsp;
1 Село Скалисте. Тут народився Олег Сенцов, тут минуло його дитинство 
У цьому підвальному приміщенні був комп&#39;ютерний клуб Сенцова. Пізніше він продав бізнес, щоб почати зйомки першого повнометражного фільму &laquo;Гамер&raquo;
2 У цьому підвальному приміщенні був комп'ютерний клуб Сенцова. Пізніше він продав бізнес, щоб почати зйомки першого повнометражного фільму «Гамер»
У сімферопольському кінотеатрі &laquo;Космос&raquo; відбулася перша прем&#39;єра фільму
3 У сімферопольському кінотеатрі «Космос» відбулася перша прем'єра фільму
Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року і звинуватили в організації низки терористичних актів. За версією слідства, один з об&#39;єктів, які Олег нібито планував підірвати &ndash; пам&#39;ятник Леніну на залізничному вокзалі Сімферополя
4 Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року і звинуватили в організації низки терористичних актів. За версією слідства, один з об'єктів, які Олег нібито планував підірвати – пам'ятник Леніну на залізничному вокзалі Сімферополя
...і Вічний вогонь в Гагарінському парку Сімферополя
5 ...і Вічний вогонь в Гагарінському парку Сімферополя
Також режисера звинуватили в організації підпалів офісів громадської організації &laquo;Російська громада Криму&raquo; і представництва партії &laquo;Єдина Росія&raquo; в Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року. Зараз замість офісу &laquo;Єдиної Росії&raquo; в цій будівлі є представництво громадського руху &laquo;Донецька Республіка&raquo; в Криму
6 Також режисера звинуватили в організації підпалів офісів громадської організації «Російська громада Криму» і представництва партії «Єдина Росія» в Сімферополі 14 і 18 квітня 2014 року. Зараз замість офісу «Єдиної Росії» в цій будівлі є представництво громадського руху «Донецька Республіка» в Криму
6 серпня 2018 року в Сімферополі під муралом з портретом російського президента Володимира Путіна невідомі намалювали графіті із зображенням українських політв&#39;язнів: Олега Сенцова і Олександра Кольченка. На малюнку українські політв&#39;язні зображені за ґратами &ndash; як в залі суду, а поруч підпис &ndash; &laquo;Мовчи, а то отримаєш покарання&raquo;. Малюнок зафарбували упродовж години.
7 6 серпня 2018 року в Сімферополі під муралом з портретом російського президента Володимира Путіна невідомі намалювали графіті із зображенням українських політв'язнів: Олега Сенцова і Олександра Кольченка. На малюнку українські політв'язні зображені за ґратами – як в залі суду, а поруч підпис – «Мовчи, а то отримаєш покарання». Малюнок зафарбували упродовж години.
Вдома на Сенцова чекають мати Людмила і двоє дітей &ndash; Аліна і Владислав
8 Вдома на Сенцова чекають мати Людмила і двоє дітей – Аліна і Владислав
Після затримання Сенцова практично відразу вивезли на територію сусідньої Росії. З травня 2014 року Олег Криму не бачив. Друзі режисера згадують, що на все життя його улюбленим кримським місцем залишилося озеро Мармурове біля рідного дому &ndash; в Скалистому
9 Після затримання Сенцова практично відразу вивезли на територію сусідньої Росії. З травня 2014 року Олег Криму не бачив. Друзі режисера згадують, що на все життя його улюбленим кримським місцем залишилося озеро Мармурове біля рідного дому – в Скалистому
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