У цей день п'ять років тому – 10 травня 2014 року – російські спецслужби затримали українського режисера Олега Сенцова. Його звинуватили в організації терактів в анексованому Криму, а через півтора роки засудили на 20 років колонії суворого режиму.



«Суд окупантів не може бути справедливим», – сказав Сенцов у своєму останньому слові перед оголошенням вироку. Режисер не вірить в те, що режим, який його засудив, протримається довго.



У 2018 році після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях, Олег Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.



25 жовтня 2018 року Сенцової присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.



Кореспонденти Крим.Реалії підготували добірку фотографій місць із Криму, які безпосередньо пов'язані з Олегом і його історією.

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