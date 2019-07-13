Активісти у Запоріжжі провели мовчазний флешмоб на підтримку Олега Сенцова

У Запоріжжі відбувся мовчазний фелшмоб, присвячений дню народження засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Його учасники розгорнули плакат з написом «Сенцов+» на знак підтримкита інших тримуваних в Росії українських полонених та політв’язнів.

«Ми просто хочемо сказати, що в цей день щонайменше треба згадати про людину і написати йому листа. Людині, яка перебуває у таких умовах, дуже важливо відчувати підтримку, відчувати те, що вона не одна. Коли ми говоримо «Сенцов+», що це «плюс» ті дні, які він змушений там проводити. І це «плюс» ще наші співвітчизники, які утримуються наразі в Росії за ґратами», – розповіла організаторка акції у Запоріжжі Наталя Лобач.

Учасники флешмобу також написали листи підтримки Олегу Сенцову, які планують переслати кінорежисерові у колонію.

Ув’язненому на півночі Росії українському режисеру і письменнику Олегу Сенцову у суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який той зустрічає в тюрмі.

Як анонсувала раніше керівниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук, акції на підтримку Олега Сенцова 13 липня заплановані сьогодні по всьому світу. Окрім українських міст, заходи заплановані також у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Латвії, Люксембургу, а також у російській столиці.