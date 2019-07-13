Путін боїться Олега Сенцова – чеський журналіст

Прага – 13 липня українському режисерові Олегу Сенцову виповнюється 43 роки. І він вже шостий рік поспіль свій день народження змушений зустрічати за ґратами в Росії, куди його запроторив режим президента Володимира Путіна. Однак Сенцов не здається, для світу він став символом незламної України, і особливою гордістю для українців, усіх, для кого свобода і правда є найбільшими цінностями.

Ув’язнення Олега Сенцова режимом путінської Росії свідчить не тільки про страх Путіна перед вільнолюбними людьми, вважає відомий чеський журналіст Любош Палата. На його думку, це символізує й те, що коли йдеться про спротив українців, кримських татар та інших громадян Криму російській окупації, то Путін прагне показати, що будь-який знак незгоди з його режимом буде покараний. «А Сенцов є таким очевидним прикладом, який мав би відлякати громадян Криму від здійснення опору російській окупації», – зауважує Палата.​

За словами чеського журналіста, Путін утримує Сенцова й для, щоб демонструвати світові, що «він є непоступливим, що може вас засудити у вигаданому процесі по суті ні за ніщо».

– Як ви гадаєте, чи не зменшується в останній час тиск на Росію з боку європейських інституцій, відомих осіб, творчих спілок з вимогою звільнити Олега Сенцова, що вже не так голосно лунає це ім’я?

– Думаю, що про нього не забули, наприклад, нещодавно Олег Сенцов був відзначений нагородою Європейського парламенту. Справді, про нього не забули, на відміну від дуже багатьох інших українців – кримських татар, які також за схожі, цілком вигадані звинувачення перебувають у російських в’язницях.

Справа Сенцова є прикладом того, на що здатна путінська диктатура

Зрештою, під час голодування Олег Сенцов звертав увагу на те, що йому не йдеться про його звільнення, а насамперед він хоче, щоб були звільнені всі українські політичні в’язні, які були в Криму окупаційним режимом ув’язнені й засуджені. Тобто, це, на мою думку, є саме те, про що потрібно постійно нагадувати.

Так, справа Олега Сенцова є справді жахливим, лякаючим прикладом того, на що здатна путінська диктатура, але не є це єдиний випадок, потрібно нагадувати про всі інші.

– Пане Палата, вже від минулої осені чуємо, що одним із можливих варіантів звільнення Олега Сенцова є його обмін на російських військовополонених. Як Ви вважаєте, чи такий обмін реальний?

Майже у всьому, що стосується агресії на Сході України і агресії в Криму, все залежить від російської сторони

– Гадаю, це, звичайно, є можливим, ці переговори вже в минулому були і з приходом нового українського президента ця можливість відкривається. Однак так, як майже у всьому, що стосується агресії на Сході України і агресії в Криму, все залежить від російської сторони, чи буде вона хотіти хоча б на міліметр зрушитись у напрямку якогось мирного рішення чи рішення взагалі.

Наразі пропозиції нового українського президента, пана Зеленського, дуже слабкі або ж нульові, так що побачимо, що відбуватиметься далі. В кожному разі Москва зараз знову вичікує і не хоче посунутись навіть на шматок далі. Я не є великим оптимістом в тому, що звільнення Олега Сенцова було б питанням якихось тижнів чи місяців.

– Тобто ви не є оптимістом щодо можливого обміну?

Путін, мабуть, чекає на якусь ще більшу «рибу», за яку буде охочий обміняти Сенцова

– Там є якість дуже помірковані позитивні сигнали, але справді вони дуже-дуже слабкі. Путін, мабуть, чекає на якусь, як то мовиться, ще більшу «рибу», за яку, можливо, буде охочий обміняти Сенцова.

– Відомо, що Олег Сенцов у російській тюрмі – за ґратами – продовжує працювати, щось пише, творить, обдумує. На вашу думку, що може мотивувати людину, яка вже шостий рік в неволі, та ще на чужині, далеко від дому, до творчої праці?

Для Путіна одним з аргументів, чому він боїться Сенцова звільнити – Сенцов видав би свідчення, що отримало б світовий відгомін

– Звичайно, що ці умови для нього дуже тяжкі, але самі свідчення про те, як відбувається ув’язнення в російських карних колоніях, як там поводяться з людьми, як діє ця путінська машина в тюремній системі, це є дуже важливе свідчення.

Може бути, що це є для Путіна одним з аргументів, чому він боїться Сенцова звільнити – тому що Сенцов видав би ці свідчення, опублікував би це з такою силою, так добре з творчого погляду опрацьоване, що це отримало б світовий відгомін. А з цього, якщо думати вголос, може мати Путін ще більший страх, аніж із чогось іншого.