У Києві презентували книгу Олега Сенцова українською мовою

На міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві 25 травня відбулася презентація українського перекладу книги утримуваного Росією українського режисера Олега Сенцова «Жизня». Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, представила видання виконавчий директор українського ПЕН-клубу Тетяна Терен.

«Це збірка оповідань Олега. З’явилася вона ще в 2015 році і називалася ««Рассказы»... Відтоді вона так і не була перекладена українською. Нам здалося це несправедливим і неправильним. Коли ми почали з Олегом листуватися на цю тему, то його єдиним проханням, крім невеликих правок, було повернути назву. Він мріяв, щоб ця книга називалася саме «Жизня», – розповіла Тетяна Терен.

«Жизня» є збіркою автобіографічних оповідань. У видавництві, де книжка вийшла друком, вказують, що збірка – «для всіх, хто досі не знайшов відповіді на запитання, чому Олег допомагав українським військовим у Криму, чому відкрито говорив про розв’язану Росією війну в Україні, чому розпочав голодування і не просив про помилування».

Днями правозахисниця Зоя Свєтова повідомила, що Олег Сенцов у колонії пише нові оповідання.

Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.