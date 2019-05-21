Сенцов у колонії пише нові оповідання – правозахисниця

Правозахисниця Зоя Свєтова поспілкувалася телефоном з українським режисером Олегом Сенцовим, якого утримують в російській колонії. Про це Свєтова розповіла російській службі Радіо Свобода.
«Сенцов розповів, що набрав вагу, втрачену за час 145-денної голодовки, і займається спортом. Режисер пише оповідання та скоро має вийти його нова книга. В ході розмови Свєтова і Сенцов також обговорювали фільм, знятий в Україні за п’єсою «Номери». Режисер знає, що його уривки покажуть на Одеському кінофестивалі цього літа, оскільки листується з творцями картини», – зазначила правозахисниця.
За її словами, у Сенцова бадьорий голос, і він сказав, що у нього все в порядку.
Режисер також запитав Свєтову, що вона думає про нового президента України Володимира Зеленського. Правозахисниця відповіла, що, на її думку, новий глава держави повинен домовитися з Росією про обмін політв’язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні. Свєтова зазначила, що Сенцов нічого на це не відповів. «Він просто слухав, йому була цікава ця інформація», – розповіла Радіо Свобода правозахисниця.
Справа Сенцова і Кольченка
Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.
Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.
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