Сенцов у колонії пише нові оповідання – правозахисниця

Правозахисниця Зоя Свєтова поспілкувалася телефоном з українським режисером Олегом Сенцовим, якого утримують в російській колонії. Про це Свєтова розповіла російській службі Радіо Свобода.

«Сенцов розповів, що набрав вагу, втрачену за час 145-денної голодовки, і займається спортом. Режисер пише оповідання та скоро має вийти його нова книга. В ході розмови Свєтова і Сенцов також обговорювали фільм, знятий в Україні за п’єсою «Номери». Режисер знає, що його уривки покажуть на Одеському кінофестивалі цього літа, оскільки листується з творцями картини», – зазначила правозахисниця.

За її словами, у Сенцова бадьорий голос, і він сказав, що у нього все в порядку.

Режисер також запитав Свєтову, що вона думає про нового президента України Володимира Зеленського. Правозахисниця відповіла, що, на її думку, новий глава держави повинен домовитися з Росією про обмін політв’язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні. Свєтова зазначила, що Сенцов нічого на це не відповів. «Він просто слухав, йому була цікава ця інформація», – розповіла Радіо Свобода правозахисниця.