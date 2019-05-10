У Дніпрі провели акцію на підтримку Олега Сенцова

У Дніпрі ввечері 10 травня на площі Героїв Майдану громадські активісти організували акцію на підтримку ув’язненого в Росії українця Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля, а також полонених українських моряків. Акція була приурочена до 5-річчя ув’язнення українського режисера Олега Сенцова.

У руках організатори акції тримали портрети ув’язнених, а також плакати з написами «Свободу бранцям Кремля!» Скандуючи «Свободу в’язням Кремля» та «Свободу Сенцову», вони пройшли центром міста.

«Ми не просто прийшли постояти з плакатами. Ми прийшли нагадати українцям про політичних в’язнів, які сидять у в’язницях країни-агресора вже п’ять років. Це наші люди, наша еліта. Навіть якщо збирається небагато учасників, такі акції обов’язкові, щоб нагадувати людям, що відбувається. Хочемо морально підтримати українців, які сидять у тюрмах Росії», – сказала Радіо Свобода учасниця акції, викладачка Жанна Дурова.

Як зазначила організаторка Людмила Шамрай, акція мала на меті нагадати дніпрянам про проблему українців, які перебувають за ґратами в Росії з політичних мотивів.

«5 років – це великий термін. І ми вийшли, щоб нагадати, що нам не байдуже. Ми чекаємо на звільнення наших співвітчизників», – зазначила організаторка.

Як сказала Людмила Шамрай, це не перша акція на підтримку Олега Сенцова в Дніпрі: раніше активісти збирали вітальні листівки на день народження кінорежисера, пікетували кінофестиваль, вимагаючи від організаторів реакції на ув’язнення Сенцова, влаштовували літературний вечір, де читали вибрані твори з книжок Сенцова «Рассказы» та «Купите книгу – она смешная».

У серпні 2014 року український кінорежисер Олег Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, а заарештований разом із ним Олександр Кольченко – 10 років. Суд у Ростові-на-Дону визнав їх винними в підготовці терактів. Самі українці відкидають усі звинувачення. На підтримку Сенцова неодноразово робили заяви не тільки українські політики, активісти і митці, але і європейські, американські та російські режисери та актори.

Акції на підтримку політв’язня 10 травня відбулися також у Києві поблизу російського посольства.