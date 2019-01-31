У Дніпрі активісти пікетували міжнародний кінофестиваль, який проходить за підтримки УПЦ (МП)

У Дніпрі ввечері 31 січня активісти пікетували будівлю обласної філармонії, де відкрився 10-й фестиваль документальних фільмів «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі-2019». Захід відбувається з благословення керівника місцевої єпархії УПЦ (МП) Іринея та за підтримки одного з депутатів Верховної Ради.

У руках учасники пікету тримали плакати з написами «Вимагаємо заяву від фестивалю до російської влади про звільнення українських політв’язнів», «Варшавський кінофестиваль розпочався з акції на підтримку Олега Сенцова. Шановні митці, а що ви?», «На Каннському кінофестивалі закликали звільнити Сенцова. Чому мовчить «Кіноасамблея»?».

Пікетувальники вимагали від організаторів не використовувати фестиваль для пропаганди ідеології «русского мира». Учасники пікету також заявляли, що хочуть нагадати міжнародній режисерській спільноті про українського режисера Олега Сенцова, який майже п'ять років є «заручником Кремля», та про взятих у полон українських моряків.

«Відомо, що попередні фестивалі мали проросійський характер і несли пропаганду «русского мира». Ми не можемо допустити, щоб у нашій країні пропагували «руський мир». Наша мета сьогодні, виходячи з того, що це міжнародний фестиваль, нагадати про наших політичних в'язнів. Олег Сенцов – це колега тих режисерів, які сюди приїхали», – сказала організаторка акції Людмила Шамрай.

Водночас один з організаторів фестивалю священик УПЦ (МП) Ігор Собко, коментуючи пікет, зазначив, що «кожна людина має право на висловлення своєї думки». Він також запевнив, що всі фільми, представлені на фестивалі, він переглянув особисто.

«Я відповідальна людина і несу відповідальність за все. Тут немає жодного фільму, який би ніс деструктив. Це добре, справжнє, документальне кіно. А ще – духовно-моральне кіно», – сказав у коментарі Радіо Свобода Ігор Собко.

10-й фестиваль документальних фільмів «Міжнародна кіноасамблея на Дніпрі-2019» триватиме в Дніпрі три дні. У програмі заявлено понад 20 стрічок режисерів з Росії, України, Білорусі, Сербії, Грузії, Вірменії. У програмці фестивалю щодо одного з фільмів («Точка опори Миколи Доненка», режисер – Олена Сергєєва) країною-виробником зазначено «Крим».