Російські тюремники підтвердили, що збиралися насильно годувати Сенцова

Заступник директора Федеральної служби Росії з виконання покарань Валерій Максименко підтвердив, що медпрацівники ФСВП спільно з колегами із цивільної лікарні міста Лабитнангі готувалися переходити до примусового годування ув’язненого в російській колонії українського режисера Олега Сенцова.

В інтерв’ю російській газеті «Известия» Максименко пояснив, що такі заходи були потрібні, «щоб зберегти йому (Сенцову – ред.) життя».

«А погрози примусового харчування – ну як можна називати погрозою введення хворого в курс лікування? У даному випадку Сенцову сказали, що за його життя і здоров’я будуть боротися і померти не дадуть. Інше було на його розсуд», – розповів російський чиновник.

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Він додав, що якби Сенцов не припинив голодування, то «міг стати не просто «овочем», а навіть «рослиною».

Раніше стало відомо, що Олег Сенцов 6 жовтня припинить голодування, яке він тримав від 14 травня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

5 жовтня російські тюремники заявили, що Сенцов «письмово погодився на прийом їжі».

Адвокат Дмитро Дінзе і сестра Сенцова Наталія Каплан повідомили, що у засудженого режисера почала розкладатись печінка і можуть відмовити нирки. На думку російських лікарів, Сенцов може не пережити вихід із голодування.

Із вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили понад 100 діячів світової культури, правозахисники і лідери країн Заходу.

Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських і кримських в’язницях. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».