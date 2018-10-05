Чому Сенцов вирішив припинити голодування і що буде далі?

Ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов вирішив припинити голодування. Про це він написав у листі, якого передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время» – адвокат українця Дмитро Дінзе. Що змусило українця припинити голодувати та які наслідки матиме таке рішення Сенцова?

«145 днів боротьби, мінус 20 кілограмів ваги, плюс підірваний організм, але мета так і не досягнута. Я вдячний всім, хто підтримував мене і прошу пробачення у тих, кого я підвів… Слава Україні!» – написав ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов у листі, який проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время» –​ передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

Сенцов вирішив припинити голодування з 6 жовтня. У своєму листі він стверджує: йому довелося це зробити через те, що його вирішили примусово годувати в зв’язку з «критичним станом здоров’я» та початком «патологічних змін у внутрішніх органах» без врахування думки ув’язненого.

​Його примусили припинити голодувати – Фесенко

Продюсер Анна Паленчук, яка працює над постановкою п’єси Олега Сенцова «Номери», повідомила, що сприйняла його рішення про припинення голодування позитивно.

Головне – зберегти його життя – для нас усіх, хто опікується, для тих, хто всі ці 145 днів жив його життям… Ми будемо продовжувати боротися за те, що він декларував

«Ця новина каже про те, що він хоче продовжувати жити. Це головне – зберегти його життя – для нас усіх, хто опікується, для тих, хто всі ці 145 днів жив його життям… Ми будемо продовжувати боротися за його принципи, за те, що він декларував, щоб відпустили всіх інших політв’язнів. Ми будемо за це боротися, навіть якщо він не буде продовжувати голодування», – зазначає Паленчук.

Вона висловила переконання, що український режисер дуже принциповий і навряд чи припинив би голодувати, якби його не змушували.

Те, що в своєму листі Сенцов пише, що його вирішили примусово годувати, означає, що Росія визнала його критичний стан, вважає політолог Володимир Фесенко.

Скоріше за все, фізично і психологічно Сенцова просто примусили зробити таку заяву

«Скоріш за все, фізично і психологічно Сенцова просто примусили зробити таку заяву», – зазначає Фесенко.

На думку політичного експерта Олександа Кочеткова, український режисер переконався в тому, що примусовим годуванням йому просто не дадуть померти. Він змушений припинити голодування, зазначає експерт, бо воно не має практично ніякого сенсу.

Політтехнолог Дмитро Раімов вважає, що припинення голодування призведе до розчарування світу в Сенцові.

«Як би це не звучало, зараз він жертва, зараз він символ і людина, яка йде на саму крайню міру, тобто жертвувати своїм життям за свої ідеї, за свою свободу… В ньому розчарується весь світ (через припинення голодування – ред.)», – вважає Раімов.

За його словами, такі дії українського режисера означають те, що в історію він не ввійде, і не факт, що його звільнять.

Шанси звільнити Сенцова значно кращі – Кочетков

Вирішивши примусово годувати Сенцова, Росія уникла скандалу, який був би в разі смерті українського режисера, переконаний Кочетков.

Зараз шанси звільнити його стали значно кращі, ніж раніше. Бо тоді керівництво Росії вже, фактично, було готове до того, що він помре, а зараз він не помре

«Але певним чином на них посилиться тиск громадськості світової з вимогою звільнити Сенцова. Зараз шанси звільнити його стали значно кращі, ніж раніше. Бо тоді керівництво Росії вже, фактично, було готове до того, що він помре, а зараз він не помре», – наголошує Кочетков.

Тому, вважає він, Росії доведеться вирішувати проблему на користь Сенцова.

Фесенко каже, що примусово годуючи Сенцова Росія намагається хоча б формально зняти з себе проблему ув’язненого українського режисера.

«Оскільки на них чинять тиск європейські партнери по переговорах, міжнародні організації, тому для Кремля це головний біль, якого вони хочуть позбутися. Хоча б таким чином», – зазначає Фесенко.

Втім, каже він, проблема залишиться і боротьба за Сенцова продовжиться. Зокрема, за його словами, від Росії вимагатимуть допустити до ув’язненого українських або закордонних лікарів, щоб вони дали незалежну оцінку його здоров’ю.

Інформація на випередження

Новини про те, що Сенцов «припинив голодувати» в російських ЗМІ почали з’являтися зранку 5 жовтня, за кілька годин до оголошення лауреатів Нобелівської премії миру.

З посиланням на заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерія Максименко, в них йшлося, що для нього розробили спеціальну дієту для виведення зі стану голодування.

Пізніше цю інформацію підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова. На своїй сторінці в Фейсбук вона написала, що це свідчить про критичний стан Сенцова.

Дані ж від адвоката з’явилися вже ввечері цього дня.

Поширення новин про припинення голодування українського режисера заздалегідь Росії було потрібне для того, щоб показати, що «вони все контролюють», вважає Кочетков.

«Вони демонструють світові, що вони знають, що буде завтра, що все в них під контролем… Тобто, ви почули це не від нього, не від його рідних, не від його адвоката, а від нас, бо ми контролюємо абсолютно все, ми контролюємо життя і смерть», – зауважує Кочетков.

У вересні Верховна Рада України ухвалила постанову про висунення на Нобелівську премію миру засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Цьому передував лист колишнього Нобелівського лауреата Леха Валенси, в якому він висуває Сенцова на Нобелівську премію миру.

На думку Фесенка, те, що повідомлення про українського режисера оприлюднили перед визначенням лауреатів Нобелівської премії миру, є одним зі способів інформаційної війни. При цьому, вважає він, ця новина була зроблена саме для президента Росії Володимира Путіна.

У Путіна, мені здається, суто садистське ставлення до Сенцова. Йому була потрібна перемога

«У Путіна, мені здається, суто садистське ставлення до Сенцова. Йому була потрібна перемога. Отака психологічна перемога: «я і не звільнив, і примусив його припинити голодування, і Нобелівську премію миру він не отримав». Це новина для задоволення садистських примх російського керівника», – зазначив у коментарі Радіо Свобода Фесенко.