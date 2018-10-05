Сенцов: я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів

Український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому зазначив, що припинить голодування 6 жовтня, і попросив пробачення у тих, «кого підвів». Листа проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», телеканалові «Настоящее время», передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

«У зв’язку з критичним станом мого здоров’я, а також патологічними змінами, які почалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене планують застосувати примусове харчування. Моя думка при цьому вже не враховується – нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров’я і небезпеки, що йому загрожують», – зазначив Сенцов.

Він додав, що примусове годування будуть проводити у рамках реанімаційних заходів.

«145 днів боротьби, мінус 20 кг ваги, плюс підірваний організм, але мета так і не досягнута. Я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів… Слава Україні!» – написав Сенцов.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

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Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

Раніше 5 жовтня російські ЗМІ з посиланням на російських тюремників повідомили, що Сенцов припинив голодування, оголошене ним 14 травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на сайті російської Федеральної служби виконання покарань.