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05 Жовтень 2018, Київ 15:13
Новини | Політика

Геращенко: Київ очікує офіційну інформацію від Москви про стан Сенцова

Російські тюремники 5 жовтня заявили, що Олег Сенцов припинив голодування, почате 14 травня

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Українська влада очікує офіційної реакції від Росії щодо стану ув’язненого там українського режисера Олега Сенцова, який голодує від 14 травня, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, Міністерство закордонних справ України й уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулися до російської сторони з вимогою надати таку інформацію.

Геращенко додала, що не коментує повідомлень російських ЗМІ, «через які вже неодноразово запускалася різна неправдива і недостовірна інформація». Крім того, вона наголосила, що українська сторона очікує інформації про Сенцова від його адвоката, який «єдиний має можливість хоч зрідка бачити Олега, і з яким в МЗС України підписано офіційну угоду про надання правової допомоги політв'язню Сенцову».

Зараз у Сенцова перебуває його захисник Дмитро Дінзе
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Керівництво колонії в Лабитнангі не знає, чи Сенцов припинив голодувати

Раніше російські ЗМІ з посиланням на російських тюремників повідомили, що Сенцов припинив голодування, оголошене ним 14 травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на сайті російської Федеральної служби з виконання покарань. Захисник українця Дмитро Дінзе зараз перебуває в нього у колонії і ці повідомлення не коментував.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

Секретна зброя Сенцова | «Крим.Реалії» (відео)
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Секретна зброя Сенцова | «Крим.Реалії» (відео)

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