Геращенко: Київ очікує офіційну інформацію від Москви про стан Сенцова

Українська влада очікує офіційної реакції від Росії щодо стану ув’язненого там українського режисера Олега Сенцова, який голодує від 14 травня, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, Міністерство закордонних справ України й уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулися до російської сторони з вимогою надати таку інформацію.

Геращенко додала, що не коментує повідомлень російських ЗМІ, «через які вже неодноразово запускалася різна неправдива і недостовірна інформація». Крім того, вона наголосила, що українська сторона очікує інформації про Сенцова від його адвоката, який «єдиний має можливість хоч зрідка бачити Олега, і з яким в МЗС України підписано офіційну угоду про надання правової допомоги політв'язню Сенцову».

Раніше російські ЗМІ з посиланням на російських тюремників повідомили, що Сенцов припинив голодування, оголошене ним 14 травня. Пізніше така ж інформація з’явилася на сайті російської Федеральної служби з виконання покарань. Захисник українця Дмитро Дінзе зараз перебуває в нього у колонії і ці повідомлення не коментував.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.