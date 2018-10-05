Керівництво колонії в Лабитнангі не знає, чи Сенцов припинив голодувати

Керівник колонії в російському Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, заявляє, що не знає нічого про те, що він міг припинити голодування, оголошене 14 травня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, зараз у Сенцова перебуває його захисник Дмитро Дінзе.

5 жовтня Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

Захист Сенцова й українська сторона цю заяву поки що не коментували.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.