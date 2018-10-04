ЄСПЛ вимагає від Росії пояснень по справі Сенцова

Європейський суд з прав людини передав російській владі для дачі пояснень справу українського режисера Олега Сенцова, повідомив керівник міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чіков.

«Ще одна суперновина. ЄСПЧ комунікував справу Олега Сенцова», – написав Чіков у Telegram.

Судячи з листа ЄСПЛ, він поєднав справу українця зі справою «Україна проти Росії», яка стосується анексії Криму.

Для пояснень у Росії є час до 16 січня 2019 року. Російській владі потрібно відповісти зокрема на питання про те, чи підпадав Сенцов під юрисдикцію Росії, коли його судили.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

Читайте також: Нобелівська премія миру: дізнаємось у п’ятницю, а поки спекуляції

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.