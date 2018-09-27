Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова

Депутат Європарламенту від Словаччини Едуард Кукан представив у комітеті Європейського парламенту у закордонних справах у Брюсселі 27 вересня кандидатуру українського кінорежисера Олега Сенцова на здобуття премії імені Андрія Сахарова 2018 року.

На здобуття премії Сенцова висунула фракція Європейської народної партії.

«Олег Сенцов – невинувата людина, яка перебуває під вартою понад чотири роки. З 14 травня поточного року він оголосив голодування. Він закликає російську владу звільнити близько 70 українських в’язнів, які перебувають у Росії та Криму, за політично мотивованими обвинуваченнями після російської окупації Криму. Він не вимагає власного звільнення. Олег Сенцов вирішив зробити цей радикальний заклик з надією, що його голос буде почутий, і світ зрозуміє цінності честі, правди, свободи та демократії. Він вірить у верховенство права та цінностей над грубою силою та обманом. Це робить його в’язнем совісті. Сьогодні – 137-й день голодування Сенцова. Його здоров'я є крихким, і його життя наражається на небезпеку», – вказав євродепутат Кукан.

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Премія «За свободу думки» названа на честь російського радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.