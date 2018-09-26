Сенцов: вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії на 20 років ув’язнення, заявив у листі до російської правозахисниці Зої Свєтової, що вірить у добрий кінець своєї історії.

За словами Свєтової, листа Сенцов надіслав 25 вересня.

«Дякую тим людям, які, незважаючи на весь цей безкінечний марафон, ще продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політв’язнів. Вони не здаються, і я разом з ними. Вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане», –наголосив Сенцов.

Він зазначив, що не сподівався протриматись так довго, і не знає, на скільки його ще вистачить.

«Але я не здаюсь! Чого і вам бажаю», – зазначив український режисер.

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.