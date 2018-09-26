ООН має докласти більше зусиль, щоб досягти поваги до прав людини в Криму – Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав організацію докласти більше зусиль, щоб досягти поваги до прав людини в анексованому Росією Криму.

«Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН», – заявив Порошенко.

Він згадав про засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова та засудженого підконтрольним Кремлю судом у Криму українського активіста Володимира Балуха, які оголосили голодування.

«Кримського фермера Володимира Балуха арештували та ув’язнили на 5 років за здіймання українського прапору над власною оселею. Кримський режисер Олег Сенцов знаходиться за ґратами виправної колонії на півночі Росії, відбуваючи 20-річний термін за сфабрикованими звинуваченнями. І Олег, і Володимир оголосили голодування на знак протесту, тож зараз вони балансують на межі життя та смерті», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що з початку збройного конфлікту на Донбасі бойовики утримують десятки українців.

«Український солдат Сергій Глондар ніколи не бачив свою наймолодшу доньку, адже 3,5 роки знаходиться в полоні. Усі українські пропозиції обміняти російських громадян, засуджених за злочини проти суверенітету та територіальної цілісності України, на українських, яких тримають як політв’язнів, цілком ігноруються. Це черговий приклад безвідповідальності Росії», – додав президент.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Через кілька тижнів після анексії Криму розпочався збройний конфлікт на Донбасі, унаслідок якого, за даними ООН, загинули понад 10 300 людей.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли про масштабні порушення прав людини на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу та в Криму.