Сенцова потрібно звільнити з урахуванням його стану та непереконливості звинувачень у тероризмі – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер закликав Росію звільнити Олега Сенцова «з урахуванням його стану». Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню «Эхо Москвы».

«Він знаходиться в дуже важкому стані через голодування. Він був вивезений з Криму; йому силоміць присвоїли російське громадянство, яке він відкидає; йому висунуто звинувачення у тероризмі, яке він відкидає, і представлені докази його провини не дуже переконливі; і я вважаю, що, принаймні, як гуманітарний жест для нього і його сім'ї Олега Сенцова слід звільнити з урахуванням його стану», – зазначив Волкер.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

28 серпня кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру висунув колишній президент Польщі, засновник профспілки «Солідарність» і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Окрім того, Європейський парламент може номінувати українського режисера Олега Сенцова, який 116-ий день голодує в російській колонії, на премію «За свободу думки» імені Сахарова. Ця премія була заснована Європарламентом в 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.