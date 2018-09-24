Муніципальна рада столиці Франції проголосував, щоб ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа. Рішення ухвалене 24 вересня за пропозицією паризького мера Анни Ідальго.

«Париж відомий як столиця прав людини. Ми відповідальні за те, щоб просувати ці цінності і боротися за те, щоб їх поважали всюди в світі. Олег Сенцов має бути звільнений», – заявила Ідальго.

За рішення визнати Сенцова почесним громадянином Парижа члени Ради проголосували одноголосно.

Мер Парижа Анн Ідальго на початку вересня заявила, що має намір запропонувати міськраді французької столиці надати українському політв’язню Олегу Сенцову звання почесного парижанина.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

28 серпня кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру висунув колишній президент Польщі, засновник профспілки «Солідарність» і лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Окрім того, Європейський парламент може номінувати українського режисера Олега Сенцова, який 116-ий день голодує в російській колонії, на премію «За свободу думки» імені Сахарова. Ця премія була заснована Європарламентом в 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод.