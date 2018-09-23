Письменники у Львові читали твори Олега Сенцова та інших українських політв’язнів

У рамках Форуму видавців у Львові близько двох десятків письменників з України та інших країн на площі Ринок прочитали уривки з творів українського політв’язня Олега Сенцова, який уже 133-й день голодує в ув’язненні в Росії, а також твори українських дисидентів. Акція відбулась на підтримку всіх українських політв’язнів, яких переслідує Росія.

«Ця акція не покликана достукатись до Олега Сенцова, до Володимира Балуха, до Олександра Кольченка та інших політв’язнів. Ця акція покликана достукатись до нас, наших сердець. Бо політв’язні свій вибір уже зробили, а нам треба достукатись до самих себе», – наголосив під час виступу правозахисник, український дисидент Мирослав Маринович, який зачитав уривок зі свого оповідання, написаного у радянських таборах.

Українські письменники, публіцисти прочитали автобіографію Олега Сенцова, уривки з його творів про дитинство, школу, його заповіт.

«Доля Олега Сенцова, на жаль, не залежить від самого Олега Сенцова і від кожного з нас. Вона залежить від однієї людини – президента Росії Володимира Путіна. Це жахлива істина. Але маємо зрозуміти, що Путін вже програв, а Сенцов вже виграв, яким би не було закінчення цієї жахливої української трагедії», – зауважив публіцист Віталій Портников.

Організатори акції передусім акцентували увагу на тому, що українським політв’язням потрібна підтримка українського суспільства і всього світу, що важливо щодня пам’ятати, що вже 133-й день Олег Сенцов продовжує голодування, що сьогодні тривають десятки слідчих справ проти громадян України.

«Я розумію, що в основі цієї проблеми – Росія, яка знову стала «самодержавием», це боротьба Росії за право знищувати себе, своїх і чужих, якими вони незадоволені. Це той самий старий конфлікт між візантійським сходом і цивілізованим Заходом, але в дуже кривавій і драматичній формі», – наголосив Радіо Свобода письменник Андрій Курков.

Південно-Африканський поет Мпун Гоза дуже емоційно закликав до звільнення Олега Сенцова і всіх політичних в’язнів, які перебувають в Росії.

Український кінорежисер і письменник Олег Сенцов заарештований навесні 2014 року в Сімферополі. Він засуджений до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Політв’язень 14 травня 2018 року оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв’язнів у Росії та на окупованих теренах України.

На сьогодні відомо, що Росія переслідує за політичними мотивами 88 громадян України.