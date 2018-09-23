Free Sentsov. У Львові читали твори українських політв’язнів в Росії – відео

Близько двох десятків письменників із України та інших країн у рамках 25-го Форуму видавців у центрі Львова прочитали уривки з творів українських політв'язнів – бранця Кремля Олега Сенцова, який уже 133-й день голодує в ув’язненні в Росії, а також українських дисидентів. Акція відбулася на підтримку всіх українських політв’язнів, яких переслідує Росія. Письменники і публіцисти, зокрема, зачитали автобіографію Олега Сенцова, уривки з його творів про дитинство, школу, фрагменти його заповіту. Український кінорежисер і письменник Олег Сенцов заарештований навесні 2014 року в Сімферополі. Він засуджений до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. 14 травня 2018 він оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів у Росії.