Росія: в Петербурзі затримали 6 учасників пікетів на підтримку Сенцова

У російському Санкт-Петербурзі затримали шістьох учасників одиничних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який 137 днів голодує в російській колонії, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, всіх затриманих 26 вересня доправили до поліцейського відділку. Активісти назвали затримання незаконними.

Пікет все ж відбувся, всього в ньому взяли участь 12 активістів, які змінювали один одного. Учасники акції вимагали здійснити обмін в’язнями між Росією і Україною.

Читайте також: Сенцов: вірю в добрий кінець цієї історії, незважаючи ні на що

Організатор пікетів, активістка петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольга Смирнова нагадала про долю 70 українців зі списку Сенцова, за звільнення яких він голодує.

За даними Смирнової, це в основному цивільні особи, засуджені в Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Ольга Смирнова висловила занепокоєння і через російських громадян, які перебувають в українських в’язницях: на її думку, їх не хочуть бачити у Росії як учасників невизнаної війни.

Український режисер Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. 14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити з російських в’язниць всіх українських політв’язнів. Він неодноразово заявляв, що буде тримати голодування «до кінця».

З вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили понад 100 діячів світової культури, правозахисники і лідери країн Заходу.