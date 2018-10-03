Білоруський вільний театр покаже в Києві виставу про Сенцова

Білоруський вільний театр привезе в Київ виставу Burning Doors про українського режисера Олега Сенцова, російську активістку Марію Альохіну та російського художника Петра Павленського.

Виставу покажуть на сцені Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка 6-7 листопада. Квитки вже доступні в продажу. Зібрані за них кошти передадуть сім'ям політв'язнів.

Ініціатор показу Burning Doors в Києві – лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який співпрацює з Білоруським вільним театром з 2015 року. У виставі використані пісні українського гурту.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він тримає голодування, вимагаючи звільнити з російських тюрем українських політв’язнів.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.