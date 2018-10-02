Геращенко: поява даних про можливий обмін Сенцова на росіян у США – «спекулятивний вкид»

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко називає черговим «спекулятивним вкидом» появу інформації про пропозицію російських спецслужб обміняти ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на засуджених у США Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, а також на арештовану там Марію Бутіну.

«Мене вже давно не дивує, що подібні брудні інформаційні спецоперації запускаються через так звані ліберальні російські медіа, бо мета спецслужб тут очевидна: підняти ставку, ціну переговорів, паралельно дискредитувати навіть ілюзію існування незалежних від Кремля медіа. Саме тому ці чутки, які не мають під собою жодної основи, запускаються саме так», – написала Геращенко 2 жовтня у Facebook.

Геращенко наголошує, що Сенцов є «політв’язнем, справа якого сфабрикована з самого початку до кінця», тому говорити про обмін його на «мафіозі, торговців зброєю і шпигунів – це тактика сомалійських піратів, торгівців людьми, в яких давно перетворився Кремль».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Москва обговорює питання про обмін Сенцова на Бута, Ярошенка і Бутіну. Як повідомив кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін з посиланням на свої джерела, близькі до переговорів з обміну, Москва готова обговорювати таку «гуманітарну акцію» безпосередньо з Вашингтоном, при цьому Україна не буде стороною переговорів.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила «Новій газеті», що «не в курсі» таких ініціатив. Так само відреагували і в Кремлі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу ATR заявив, що російська сторона офіційно не ініціювала переговори щодо обміну українського режисера, який 142 дні голодує в російській колонії.

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Міністр додав, що для нього особисто прийнятний будь-який варіант звільнення режисера.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Рідні режисера і його захист повідомляють про суттєве погіршення його стану здоров’я. При цьому російська сторона заявляє про «стабільний стан» українця.