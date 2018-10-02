Адвокат про Сенцова: у нього серцева недостатність і ревматизм

Адвокат засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що в українця, який 142-ий день голодує в російській колонії, – серцева недостатність і ревматизм.

«Так, загострення у нього (Сенцова – ред.). У нього проблеми з серцем – серцева недостатність. Також ревматизм нижніх кінцівок, з’явилися проблеми з печінкою і нирками, бо на тлі голодування у нього змінився стан крові. Відповідно до цього йому призначили певні ліки, глюкозу прокапали, поживні суміші. Виходячи з цього, відповідно до висновку фахівців-лікарів, йому призначають певні препарати, які він вживає», – сказав Дінзе в коментарі телеканалу «Настоящее время», проекту Радіо Свобода і Голосу Америки.

28 вересня Сенцова вивозили з колонії російського Лабитнангі в міську лікарню «для планового обстеження». З огляду на результати проведеного обстеження, російські лікарі «провели корекцію лікування» Сенцова, повідомила Федеральна служба з виконання покарань Росії.

11 вересня двоюрідна сестра режисера Наталя Каплан розповіла проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що стан Сенцова погіршується. За її словами, кровоносна система режисера «не справляється з доставкою кисню в життєво необхідні органи».

14 травня засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

В Україні і світі відбуваються численні акції з вимогою його звільнення.