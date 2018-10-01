У Кремлі не знають про плани обміну Сенцова на заарештованих у США громадян Росії – Пєсков

Кремлю нічого не відомо про плани обміну засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на засуджених у США росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, а також Марію Бутіну, що перебуває під вартою, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ні. Нічого не відомо», – сказав Пєсков 1 жовтня в ефірі радіостанції «Говорит Москва», відповідаючи на запитання, чи відомо йому про такі плани щодо обміну.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Москва обговорює питання про обмін Сенцова на Бута, Ярошенка і Бутіну.

Як повідомив кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін із посиланням на свої джерела, близькі до переговорів щодо обміну, Москва готова обговорювати таку «гуманітарну акцію» безпосередньо з Вашингтоном, при цьому Україна не буде стороною переговорів.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила «Новій газеті», що «не в курсі» таких ініціатив.

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.