Російські тюремники показали фото Сенцова, МЗС вимагає допуску лікарів

Управління федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі оприлюднило фото засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який 139-ий день голодує в російській колонії.

Як випливає з повідомлення тюремників, фото зроблене під час «планового обстеження», на яке Сенцова вивозили з колонії в міську лікарню Лабитнангі 28 вересня.

За даними ФСПВ, з огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову «провели корекцію лікування». Що це означає, російські тюремники не уточнили.

У Міністерстві закордонних справ України закликали Росію допустити українського консула і лікарів до Сенцова.

Напередодні голова Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов направив українському омбудсмену Людмилі Денисовій листа з інформацією про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова.

За його інформацією, 12 вересня відбувся консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі, які визнали стан здоров’я Сенцова стабільним.

Денісова заявила, що має сумнів з приводу достовірності цієї інформації і якості проведеного огляду. Вона закликала Росію надіслати офіційні медичні документи про справжній стан здоров’я Олега Сенцова.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.