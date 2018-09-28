У Росії повідомили про стан Сенцова, Денісова сумнівається в достовірності цих даних

Голова Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов направив українському омбудсмену Людмилі Денисовій листа з інформацією про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який 138 день голодує в російській колонії.

За його інформацією, 12 вересня відбувся консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі, які визнали стан здоров’я Сенцова стабільним.

Денісова заявила, що має сумнів з приводу достовірності цієї інформації і якості проведеного огляду.

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«Сьогодні Олег перебуває під диспансерним наглядом через захворювання опорно-рухового апарату. Ще з 8 червня йому продовжують давати харчову суміш та проводити щоденну інфузійну терапію. Окрім цієї інформації, на превеликий жаль, з РФ жодного підтверджуючого медичного документу мені не надано. Хоча я наполягаю на цьому вже давно. Офіційного висновку консиліуму лікарів немає», – написала омбудсмен у Facebook.

Вона закликала Росію надіслати офіційні медичні документи про справжній стан здоров’я Олега Сенцова.

До 3 жовтня, за даними Денісової, заплановано проведення чергового консиліуму лікарів щодо його стану.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.