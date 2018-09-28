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28 Вересень 2018, Київ 20:34
Новини | Події

Сенцова перевезли з тюрми в лікарню на обстеження

Олег Сенцов голодує у в'язниці від травня (фото за 9 серпня)

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Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова вивезли з колонії у міську лікарню «для планового обстеження», повідомляє прес-служба управління федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

«У зв'язку з плановим обстеженням 28.09.2018 засуджений Олег Сенцов був вивезений в міську лікарню Лабитнангі, де йому виконані додаткові дослідження і отримані консультації лікарів-фахівців», – йдеться в повідомленні.

За цими даними, з огляду на результати проведеного обстеження, Сенцову «провели корекцію лікування».

Адвокат українця Дмитро Дінзе поки не коментував це повідомлення.

Раніше сьогодні стало відомо, що голова Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов направив українському омбудсмену Людмилі Денисовій листа з інформацією про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який 138 день голодує в російській колонії.

За його інформацією, 12 вересня відбувся консиліум лікарів міської лікарні Лабитнангі, які визнали стан здоров’я Сенцова стабільним.

Денісова заявила, що має сумнів з приводу достовірності цієї інформації і якості проведеного огляду. Вона закликала Росію надіслати офіційні медичні документи про справжній стан здоров’я Олега Сенцова.

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.

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