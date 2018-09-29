Геращенко: Олег Сенцов – в’язень концтабору

«Жахом» назвала поширену російськими тюремниками фотографію українського в’язня Олега Сенцова перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Це в’язень концтабору», – написала Геращенко у Facebook 29 вересня.

«Російська генеральша на посаді омбудсвумен (Геращенко вказує на уповноважену президента Росії з прав людини Тетяну Москалькову – ред.) продовжує талдичити про «задовільний стан здоров’я». Попри тиск і вимоги України, президента Порошенка, всього світу Путін продовжує знущатися з Олега та інших українців – Балуха, Сущенка, кримських татар, заручників в окупованих Донецьку і Луганську. Жодна наша ініціатива і пропозиція – по передачі росіян і бойовиків в обмін на звільнення українців з тюрем РФ і окупованих територій, не буда почута, підтримана», – вказала Геращенко.

Управління федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 29 вересня оприлюднило фото засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який 139 днів голодує в російській колонії.

Як випливає з повідомлення тюремників, фото зроблене під час «планового обстеження», на яке Сенцова вивозили з колонії в міську лікарню Лабитнангі 28 вересня.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Від 14 травня він голодує в російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.

Олега Сенцова висунули на премію імені Сахарова «За свободу думки». Крім того, є ініціативи з висування його кандидатури на Нобелівську премію миру.