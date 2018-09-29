Заходу варто бути жорсткішим з Росією: чи зможе світ врятувати Сенцова та Балуха?

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на 73-й сесії Генасамблеї ООН, розповів про політв'язнів Володимира Балуха та Олега Сенцова, мілітаризацію Криму та відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

Зокрема, Петро Порошенко сказав:

«Кримського фермера Володимира Балуха заарештували й посадили на 5 років за підняття українського прапора над власним будинком. Кримський режисер Олег Сенцов знаходиться за ґратами виправної колонії на півночі Росії, відбуваючи 20-річний термін за сфабрикованими звинуваченнями. Олег та Володимир оголосили голодування на знак протесту, тому зараз вони балансують на межі життя й смерті. Я глибоко ціную надзвичайний вияв підтримки та єдності в усьому світі в спробі звільнити цих хоробрих людей».

Стан українського активіста Володимира Балуха, який майже 200 днів тримає голодування у СІЗО Сімферополя, «надзвичайно важкий», говорить уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. 25 вересня вона написала в Facebook:

«Після фізичного насильства з боку адміністрації пенітенціарної установи він отримав численні забої печінки, спини та голови. Це значно погіршило стан його здоров'я... Володимиру зараз життєво необхідна кваліфікована медична допомога. Сподіваюся, що найближчим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста надішле до нього незалежних медичних працівників».

Балух говорив про гострий біль у серці

Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін констатує, що в України немає об'єктивної інформації про стан здоров'я політв'язня.

‒ Зараз це можливо тільки через адвоката чи громадського захисника. Але вони можуть оцінити його стан тільки візуально та на підставі скарг. В останній раз Балух говорив про гострий біль у серці, але що є причиною, що це за клінічний симптом ‒ може прояснити тільки обстеження. Звичайно, у межах СІЗО це зробити неможливо. Поки конкретної інформації про побиття Балуха немає, але в захисту є своя стратегія, якщо буде необхідність, адвокати озвучать позицію. Можливо, вони не хочуть погіршити положення Володимира або керуються якимись іншими причинами. Зараз все знаходиться на стадії апеляційної скарги на вирок від 5 липня, коли за сумою двох вироків Балуху дали 5 років колонії загального режиму та штраф у 10 тисяч рублів. Він написав заяву, щоб 3 жовтня його привезли до зали суду.

Володимир Чекригін сумнівається, що вирок Балуху скасують або істотно пом'якшать.

‒ Швидше за все, за аналогією з минулою апеляційною скаргою у «справі про патрони», коли термін скоротили на 2 місяці, можливо таке формальне ставлення. Радикального перегляду ми не очікуємо. Головне, щоб Балуха не етапували на територію Росії. Ми наполягаємо на тому, щоб його залишили в Криму, щоб у родичів була можливість до нього дістатися. До того ж тривале етапування він може не витримати. Поки що намірів припиняти голодування Володимир не висловлював і продовжує дуже обмежено харчуватися. Я думаю, що він розглядається як один з пріоритетних для обміну, але поки, наскільки я знаю, ніяких зрушень з боку Росії немає. Українська сторона передає свої побажання про те, кого б могли запропонувати для обміну з російських громадян, але руху немає.

Український омбудсмен Людмила Денісова також поділилася останньою інформацією про стан здоров'я Олега Сенцова:

«Отримала відповідь від Голови Ради при президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова... За його інформацією, 12 вересня був проведений консиліум лікарів Лабитнангської міської лікарні. Стан здоров'я Олега був визначений ними як стабільний... Сьогодні Олег під диспансерним наглядом через захворювання опорно-рухового апарату. Ще з 8 червня йому продовжують давати поживну суміш і проводити щоденну інфузійну терапію. Окрім цієї інформації, на превеликий жаль, з Росії ніякого підтверджує медичного документа мені не надали, хоча я наполягаю на цьому вже давно. Офіційного висновку консиліуму лікарів немає. Я маю великі сумніви щодо достовірності наданої мені інформації та якості проведення медичного огляду, оскільки в міській лікарні до нього від самого початку ставилися жахливо».

Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне підозрює Кремль у нерішучості щодо обміну українських політв'язнів.

‒ Безумовно, варто домагатися відкритого, незалежного огляду. На жаль, російська Рада з прав людини стала провладною структурою. Тим більше, що мої розмови з Дмитром Дінзе, який був у Сенцова два тижні тому, малюють картину не катастрофічну, але набагато більш тривожну, ніж благовидний звіт Михайла Федотова. Що ж до перспектив примусового годування Сенцова, в цьому випадку Федеральна служба виконання покарань, безумовно, не самостійна, не вона приймає рішення. На жаль, російська влада не демонструє жодних рухів, щоб якось вирішити ситуацію, обміняти всіх на всіх. Були якісь рухи тіла, натяки на них, але зникли, що вони йдуть до кінця, ігноруючи можливі наслідки. Я думаю, це параліч нашої влади ‒ коли ніхто не хоче взяти на себе відповідальність за ухвалення рішень.

Вигадує дисидентів і ліпить їх своїми руками в корисливих інтересах спецслужб

Сергій Шаров-Делоне вважає, що російська система вже показала себе гіршою ніж радянська.

‒ Радянська система могла вигадувати кримінальні справи проти дисидентів, але дисиденти були. Зараз вона вигадує дисидентів і ліпить їх своїми руками в корисливих інтересах спецслужб. Їм дана команда «фас», і вони ні з чим не рахуються. Такого не було за радянських часів. Тут ми бачимо екстраординарний випадок: людина голодує не за свої права, не для того щоб домогтися чогось для себе, а на захист інших людей. Я думаю, Заходу тут варто було б робити набагато жорсткіші та рішучі кроки щодо протистояння російській владі.​

(Текст підготував Владислав Ленцев)