Апеляцію на вирок Балуху розглянуть 3 жовтня

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розгляне апеляційну скаргу на вирок українському активісту Володимиру Балуху 3 жовтня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Початок засідання заплановано на 13:00.

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Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

24 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму почав розгляд апеляційної скарги захисту Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання, але відразу ж відклав засідання. Причиною стало те, що активіст відмовився брати участь у засіданні через відеозв’язок. Як пояснив тоді адвокат Балуха Тарас Омельченко, його підзахисний «відмовляється від відеоконференцзв’язку, але не від участі в суді».