Суд у справі Балуха відкладений – в’язень відмовився виходити з камери

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 24 вересня ухвалив відкласти засідання з розгляду апеляційної скарги захисту українського активіста Володимира Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання.

Суддя Олена Спасенова відклала засідання в зв'язку з тим, що «не забезпечена явка підсудного в засідання», повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Балух мав брати участь у засіданні по відеозв’язку, проте відмовився вийти з камери. «Під час нашої останньої зустрічі він сказав, що відмовляється від відеоконференцзв'язку, але не від участі в суді», – розповів адвокат Балуха Тарас Омельченко. Адвокат Ольга Дінзе також вказала, що захист повинен мати можливість поговорити з підсудним до початку засідання.

Балух продовжує безстрокове голодування, оголошене 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50–70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

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5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько чотирьох тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.