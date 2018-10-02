Дінзе про версії обміну Сенцова на росіян у США: спецслужби Росії висловили свою позицію

Адвокат засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе вважає, що російські спецслужби запропонували свій варіант обміну українця на засуджених у США Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, а також на арештовану Марію Бутіну, щоб «вийти з переговорної кризи щодо Сенцова».

«Переговори на даний час – у глухому куті. Я думаю, що спецслужби Росії таким чином висловили свою позицію через журналістів «Нової газети», будучи джерелами «Нової газети» у тих чи інших репортажах. Я думаю, що такий варіант можливий, і російські спецслужби дали певну позначку для того, щоб вийти з переговорної кризи щодо Сенцова», – сказав Дінзе в коментарі проекту Радіо Свобода і Голосу Америки, телеканалу «Настоящее время».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Москва обговорює питання про обмін Сенцова на Бута, Ярошенка і Бутіну. Як повідомив кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін з посиланням на свої джерела, близькі до переговорів з обміну, Москва готова обговорювати таку «гуманітарну акцію» безпосередньо з Вашингтоном, при цьому Україна не буде стороною переговорів.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила «Новій газеті», що «не в курсі» таких ініціатив. Так само відреагували і в Кремлі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу ATR заявив, що російська сторона офіційно не ініціювала переговори щодо обміну українського режисера, який 142 дні голодує в російській колонії.

Міністр додав, що для нього особисто прийнятний будь-який варіант звільнення режисера.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Рідні режисера і його захист повідомляють про суттєве погіршення його стану здоров’я. При цьому російська сторона заявляє про «стабільний стан» українця.