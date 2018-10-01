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01 Жовтень 2018, Київ 22:45
Суспільство

Нобелівська премія: традиції, деталі та Олег Сенцов

Портрет Олега Сенцова і Нобелівська премія (колаж)

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У Столиці Швеції Стокгольмі 1 жовтня стартував Нобелівський тиждень. Цього ж дня стали відомі перші імена лауреатів – у галузі медицини і фізіології. Премію отримають двоє вчених із США та Японії – Джеймс Еліссон і Тасуку Хондзьо, які розробили новий метод імунотерапії раку.

Тасуку Хондзьо і Джеймс Еліссон
Тасуку Хондзьо і Джеймс Еліссон

До кінця тижня стануть відомі імена переможців Нобелівської премії у сфері фізики, хімії, володаря Премії миру, а на початку наступного тижня оголосять переможця премії з економіки. Однак, цьогоріч не буде лауреата з літератури. Чому?

Не обійшлося без скандалу

Чоловік члена Шведської академії Катаріни Фростенсон виявився у центрі скандалу, який призвів до скасування в 2018 році Нобелівської премії з літератури.

Якраз першого дня Нобелівського тижня шведський суд засудив до двох років в'язниці фотографа Жан-Клода Арно, звинуваченого в зґвалтуванні. Його визнали винним у сексуальному насильстві, яке відбулося в ніч на 6 жовтня 2011 року. Жертві, ім'я якої не розголошують, присуджена компенсація. 72-річний Арно називає висунуті проти нього звинувачення «полюванням на відьом» і обіцяє оскаржити вирок. У листопаді 2017-го 18 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Вони стверджували, що він схиляв їх до сексу, використовуючи службове становище.

Арно спільно зі своєю дружиною володів культурним центром «Форум», який отримував фінансову підтримку від академії. З цієї причини його дружина Катаріна Фростенсон була звинувачена в корупції за те, що не повідомила членам академії про конфлікт інтересів при розподілі субсидій. При цьому її запідозрили у «витоці» передчасної інформації про Нобелівську премію.

Катаріна Фростенсон, 2016 рік
Катаріна Фростенсон, 2016 рік

Востаннє премію з літератури, засновану 1901 року, не вручали 1943 року під час Другої світової війни.

Трохи історії і традицій Нобелівської премії

Перша церемонія вручення Нобелівських премій відбулася в грудні 1901 року. Премія, яка нині вважається найпрестижнішою в світі, була заснована шведським науковцем і філантропом Альфредом Нобелем, винахідником динаміту. У своєму заповіті він висловив бажання ділити річні доходи від його спадщини на 5 рівних частин між тими науковцям, які найбільше прислужилися людству у різних сферах діяльності. Згідно з інструкціями Нобеля, відповідальним за присудження премії миру став Норвезький Нобелівський комітет – його призначили у квітні 1897 року після набуття чинності заповіту Нобеля.

Нобелівські медалі
Нобелівські медалі
  • Премію з економіки оголошує Банк Швеції, який у 1968 році – з нагоди свого 300-річчя – запропонував виділяти на цю премію кошти, які розподілятиме Нобелівський комітет.
  • Нобелівські премії вручають щороку 10 грудня – у день смерті Альберта Нобеля у Стокгольмі під час урочистої церемонії. Премію миру вручають того ж дня у столиці Норвегії Осло в присутності короля Норвегії і монаршої родини.
  • Вручення нагород закінчується Нобелівським концертом (їх два: один у Стокгольмі, інший в Осло після вручення премії миру).

Наймолодша лауреатка

У 2014 році Нобелівську премію миру отримала 17-літня Малала Юсафзай, яка бореться за права дівчат на освіту в Пакистані. Малала стала тоді символом боротьби Пакистану з талібами. У 2009-му, ще у віці 11 років, вона почала висвітлювати у своєму блозі жорстоке поводження талібів із місцевим населенням долини Сват. Вона писала про закриття шкіл для дівчаток, про заборону жінкам носити яскравий одяг.

Малала розділила премію з Кайлашем Сатьяртхі з Індії, який присвятив своє життя боротьбі за права дітей

Малала Юсафзай і Кайлаш Сатьяртхі отримали спільну Нобелівську премію
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Малала Юсафзай і Кайлаш Сатьяртхі отримали спільну Нобелівську премію

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Бували й відмови від премії

За всю історію існування Нобелівської премії від неї відмовились 6 лауреатів – серед них і радянський письменник Борис Пастернак, який, прийнявши премію з літератури в 1958 році, змушений був від неї відмовитись через тиск влади СРСР.

Ціна питання

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон – це приблизно 1,1 мільйона доларів.

Україна, її лауреати та номінанти

Серед лауреатів Нобелівської премії є семеро тих, хто походить із України.

Лауреатка 2015 року з літератури Світлана Алексієвич, яка народилася в Івано-Франківську, теж належить до їхнього числа, крім того, мати письменниці – українка. Першим лауреатом премії, який походить із України, був у 1907 році Ілля Мечников за свою працю (спільно з німецьким ученим) у галузі медицини і фізіології про імунітет. Нині ім’я Мечникова носить Одеський університет.

Олег Сенцов

У вересні Верховна Рада України ухвалила постанову про висунення на Нобелівську премію миру засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Цьому передував лист колишнього Нобелівського лауреата Леха Валенси, в якому він висуває Сенцова на Нобелівську премію миру.

Лист Леха Валенси, серпень 2018 року
Лист Леха Валенси, серпень 2018 року

«Олег Сенцов, на моє глибоке переконання, втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи боротьби, відмова від ненависті, дії для зміцнення братерства між народами і самопожертва на користь інших несправедливо скривджених людей – це все риси, гідні найвищого визнання вільного світу», – наголошує Валенса.

  • Право висувати кандидата на Нобелівську премію миру мають, серед інших, лауреати Нобелівських премій миру і члени національних парламентів і урядів різних країн.
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    Людмила Ваннек

    На радіо Свобода від 1993 року, в українській редакції – від 1995 року. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, працювала на сцені українських та німецьких театрів та на телебаченні. Переможець міжнародного конкурсу поп-музики в Сараєво. Редактор і ведуча програм «Світ у новинах», «Міжнародний щоденник», «Виклик», «Свобода сьогодні», «Свобода за тиждень», випусків новин. Багато працює над рекламою передач.

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