Нобелівська премія: традиції, деталі та Олег Сенцов

У Столиці Швеції Стокгольмі 1 жовтня стартував Нобелівський тиждень. Цього ж дня стали відомі перші імена лауреатів – у галузі медицини і фізіології. Премію отримають двоє вчених із США та Японії – Джеймс Еліссон і Тасуку Хондзьо, які розробили новий метод імунотерапії раку.

До кінця тижня стануть відомі імена переможців Нобелівської премії у сфері фізики, хімії, володаря Премії миру, а на початку наступного тижня оголосять переможця премії з економіки. Однак, цьогоріч не буде лауреата з літератури. Чому?

Не обійшлося без скандалу

Чоловік члена Шведської академії Катаріни Фростенсон виявився у центрі скандалу, який призвів до скасування в 2018 році Нобелівської премії з літератури.

Якраз першого дня Нобелівського тижня шведський суд засудив до двох років в'язниці фотографа Жан-Клода Арно, звинуваченого в зґвалтуванні. Його визнали винним у сексуальному насильстві, яке відбулося в ніч на 6 жовтня 2011 року. Жертві, ім'я якої не розголошують, присуджена компенсація. 72-річний Арно називає висунуті проти нього звинувачення «полюванням на відьом» і обіцяє оскаржити вирок. У листопаді 2017-го 18 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Вони стверджували, що він схиляв їх до сексу, використовуючи службове становище.

Арно спільно зі своєю дружиною володів культурним центром «Форум», який отримував фінансову підтримку від академії. З цієї причини його дружина Катаріна Фростенсон була звинувачена в корупції за те, що не повідомила членам академії про конфлікт інтересів при розподілі субсидій. При цьому її запідозрили у «витоці» передчасної інформації про Нобелівську премію.

Востаннє премію з літератури, засновану 1901 року, не вручали 1943 року під час Другої світової війни.

Трохи історії і традицій Нобелівської премії

Перша церемонія вручення Нобелівських премій відбулася в грудні 1901 року. Премія, яка нині вважається найпрестижнішою в світі, була заснована шведським науковцем і філантропом Альфредом Нобелем, винахідником динаміту. У своєму заповіті він висловив бажання ділити річні доходи від його спадщини на 5 рівних частин між тими науковцям, які найбільше прислужилися людству у різних сферах діяльності. Згідно з інструкціями Нобеля, відповідальним за присудження премії миру став Норвезький Нобелівський комітет – його призначили у квітні 1897 року після набуття чинності заповіту Нобеля.

Премію з економіки оголошує Банк Швеції, який у 1968 році – з нагоди свого 300-річчя – запропонував виділяти на цю премію кошти, які розподілятиме Нобелівський комітет.

Нобелівські премії вручають щороку 10 грудня – у день смерті Альберта Нобеля у Стокгольмі під час урочистої церемонії. Премію миру вручають того ж дня у столиці Норвегії Осло в присутності короля Норвегії і монаршої родини.

Вручення нагород закінчується Нобелівським концертом (їх два: один у Стокгольмі, інший в Осло після вручення премії миру).

Наймолодша лауреатка

У 2014 році Нобелівську премію миру отримала 17-літня Малала Юсафзай, яка бореться за права дівчат на освіту в Пакистані. Малала стала тоді символом боротьби Пакистану з талібами. У 2009-му, ще у віці 11 років, вона почала висвітлювати у своєму блозі жорстоке поводження талібів із місцевим населенням долини Сват. Вона писала про закриття шкіл для дівчаток, про заборону жінкам носити яскравий одяг.

Малала розділила премію з Кайлашем Сатьяртхі з Індії, який присвятив своє життя боротьбі за права дітей

Бували й відмови від премії

За всю історію існування Нобелівської премії від неї відмовились 6 лауреатів – серед них і радянський письменник Борис Пастернак, який, прийнявши премію з літератури в 1958 році, змушений був від неї відмовитись через тиск влади СРСР.

Ціна питання

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон – це приблизно 1,1 мільйона доларів.

Україна, її лауреати та номінанти

Серед лауреатів Нобелівської премії є семеро тих, хто походить із України.

Лауреатка 2015 року з літератури Світлана Алексієвич, яка народилася в Івано-Франківську, теж належить до їхнього числа, крім того, мати письменниці – українка. Першим лауреатом премії, який походить із України, був у 1907 році Ілля Мечников за свою працю (спільно з німецьким ученим) у галузі медицини і фізіології про імунітет. Нині ім’я Мечникова носить Одеський університет.

Олег Сенцов

У вересні Верховна Рада України ухвалила постанову про висунення на Нобелівську премію миру засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Цьому передував лист колишнього Нобелівського лауреата Леха Валенси, в якому він висуває Сенцова на Нобелівську премію миру.

«Олег Сенцов, на моє глибоке переконання, втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи боротьби, відмова від ненависті, дії для зміцнення братерства між народами і самопожертва на користь інших несправедливо скривджених людей – це все риси, гідні найвищого визнання вільного світу», – наголошує Валенса.