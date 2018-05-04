Нобелівську премію з літератури цього року не вручатимуть – Шведська академія наук

Шведська академія наук оголосила, що цього року не буде присуджувати Нобелівську премію з літератури через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому.

В оголошенні академії 4 травня вказано, що цьогорічну нагороду вручатимуть 2019 року.

На щотижневій зустрічі у Стокгольмі Академія дійшла висновку, що не готова обирати переможця цього року, оскільки виявилася втягнутою у скандал щодо порушення сексуальних прав, що спонукало кількох членів правління залишити цю установу.

У заяві Академії вказано, що рішення ухвалили «з огляду на скорочення в Академії і зменшення суспільної довіри» до установи.

Раніше чоловіка однієї з академіків, французького фотографа Жана-Клода Арно звинуватили в домаганнях декілька жінок, при чому декілька з цих інцидентів сталися у будівлях, що належать Академії. Крім того, фотографа звинуватили у розкритті стороннім імен майбутніх лауреатів премії з літератури.

Арно, який керував культурним проектом за фінансової підтримки Шведської академії наук, відкинув звинувачення у домаганнях і в тому, що розголошував імена лауреатів Нобелівської премії.

Рішення Академії підтримала Нобелівська фундація, яка керує всіма Нобелівськими преміями.

«Рішення підкреслює серйозність ситуації і допоможе зберегти довготривалу репутацію Нобелівської премії», – сказано в повідомленні.

Шість із 18 членів Академії, у тому числі дружина Арно Катаріна Фростенсон і керівник установи Сара Даніус, подали у відставку.

Востаннє премію з літератури, засновану 1901 року, не вручали 1943 року під час Другої світової війни.