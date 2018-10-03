У Держдепартаменті розповіли, чому Сенцова не мінятимуть на засуджених у США росіян

Вашингтон не розглядає можливості обміну ув’язненого Росією українського режисера Олега Сенцова на заарештованих і засуджених у США росіян, заявила офіційний представник Держдепартаменту США Ванесса Еккер в інтерв’ю проекту Радіо Свобода і Голосу Америки, телеканалу «Настоящее время».

«Якщо такі переговори і відбудуться, то наша позиція ясна, що ми не обмінюємо злочинців на політичних в’язнів. Ми вважаємо, що Олег Сенцов є політичним в’язнем, а не злочинцем», – наголосила Еккер.

30 вересня російська «Нова газета», посилаючись на своє джерело, розповіла, що Москва готова обговорювати умови повернення Сенцова в Україну, але не з Києвом, а з Вашингтоном. В обмін на це в Росію нібито повинні повернутися засуджені у США Віктор Бут, Костянтин Ярошенко і заарештована Марія Бутіна. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков і представник МЗС Марія Захарова не змогли підтвердити або заперечити чутки про можливий обмін Сенцова.

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Український режисер, який відбуває в Росії 20-річний тюремний термін за звинуваченням у тероризмі, оголосив безстрокове голодування 14 травня. Основна його вимога – звільнити всіх українських політв’язнів в Росії. Сенцов, за його словами, має намір «голодувати до смерті».

Матері Сенцова, яка звернулася до російського президента з проханням про помилування сина, в її проханні відмовили. Сам Сенцов відмовився просити Володимира Путіна про помилування.